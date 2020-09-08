Руководство Роскосмоса оценило готовность "Морского старта" к запускам новых "Союзов"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Руководство Роскосмоса и специалисты отрасли, а также компании S7 (владелец плавучего космодрома) оценили состояние "Морского старта" к готовности осуществлять пуски перспективных ракет "Союз-5" и "Союз-6". Об этом говорится в сообщении госкорпорации, распространенном во вторник.

"Руководство Роскосмоса вместе со специалистами предприятий отрасли и компании S7 оценили объёмы работ по обеспечению готовности плавучей морской платформы "Одиссей" и командного судна к пускам перспективных ракет "Союз-5" и "Союз-6", разрабатываемых в самарском РКЦ "Прогресс", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Роскосмоса.

Плавучий космодромом "Морской старт" состоит из пусковой плавучей платформы "Одиссей" и командного судна. Программа действовала до 2014 года - с платформы, базировавшейся у берегов США, было выполнено 32 пуска ракеты "Зенит".

В 2014 году пусковую деятельность "Морского старта" приостановили, в сентябре 2016 года владельцем ракетно-космического комплекса стала группа компаний S7. Весной этого года командное судно и платформа перешли от побережья Соединенных Штатов на Дальний Восток. Сборочно-командное судно Sea Launch Commander прибыло в Приморье 17 марта и пришвартовалось у причала Славянского судоремонтного завода после прохождения таможенных и санитарных процедур, а пусковая платформа Odyssey прибыла в порт 30 марта.