Состав экипажей "Союзов", готовящихся к полетам на МКС в 2021 году, будет международным

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Экипажи пилотируемых "Союзов", которые будут готовиться к полетам на МКС в 2021 году, будут международными. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном во вторник.

"В Роскосмосе скоро будут рассмотрены предложения по составам экипажей на МКС, готовящихся к полетам на кораблях "Союз МС" в 2021 году. Состав экипажей будет международным", - говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.

Как уточнили в Роскосмосе, подробности будут известны после утверждения состава экипажей генеральным директором госкорпорации.