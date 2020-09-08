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Состав экипажей "Союзов", готовящихся к полетам на МКС в 2021 году, будет международным

В госкорпорации заверили, что предложения по составам экипажей скоро рассмотрят
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© Антон Новодережкин/ТАСС, архив

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Экипажи пилотируемых "Союзов", которые будут готовиться к полетам на МКС в 2021 году, будут международными. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном во вторник.

"В Роскосмосе скоро будут рассмотрены предложения по составам экипажей на МКС, готовящихся к полетам на кораблях "Союз МС" в 2021 году. Состав экипажей будет международным", - говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.

Как уточнили в Роскосмосе, подробности будут известны после утверждения состава экипажей генеральным директором госкорпорации.

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