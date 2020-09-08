Роскосмос опроверг отказ NASA покупать место на "Союзе" для полета на МКС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" опровергла отказ NASA приобретать одно место для полета астронавта на МКС на пилотируемом корабле "Союз" весной 2021 года. Об этом говорится во вторник в сообщении Роскосмоса в Twitter.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на годовой отчет госкорпорации сообщил об отказе NASA приобретать место в "Союзе" во время полета весной 2021 года.

"Это не так", - говорится в сообщении, в ответ на соответствующую публикацию.

В Роскосмосе подчеркнули, что экипажи пилотируемых "Союзов", которые будут готовиться к полетам на МКС в 2021 году, будут международными.

"В Роскосмосе скоро будут рассмотрены предложения по составам экипажей на МКС, готовящихся к полетам на кораблях "Союз МС" в 2021 году. Состав экипажей будет международным", - подчеркнули в госкорпорации.

В годовом отчете Роскосмоса сообщалось, что в 2019 году был подготовлен проект модификации на оказание услуг по доставке астронавтов NASA на МКС осенью 2020 года и весной 2021 года. В документе отмечается, что США пока подтвердили только покупку места в "Союзе" для полета астронавта осенью 2020 года.