Орбита МКС будет поднята на 800 м перед запуском к ней "Союза МС-17"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Орбита Международной космической станции (МКС) будет скорректирована при помощи двигателей грузового корабля "Прогресс МС-14" в четверг. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

"С целью формирования баллистических условий перед запуском транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-17" на 10 сентября запланирована очередная коррекция орбиты МКС", - отметили в госкорпорации.

Двигатели корабля "Прогресс МС-14", пристыкованного к МКС, будут включены в 23:32 мск и проработают 225,1 секунды. Предполагается, что в результате маневра средняя высота орбиты станции увеличится на 800 м и составит около 419,6 км над Землей.

В конце июля в рамках подготовки к октябрьскому пуску орбита была увеличена на 1,1 км. Тогда двигатели корабля "Прогресс МС-14" проработали 336,3 секунды.

Старт ракеты "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17" запланирован на 14 октября с космодрома Байконур. На нем к МКС должны отправиться космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Сейчас на борту Международной космической станции находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Крис Кэссиди.