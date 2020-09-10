Институт Роскосмоса предложил отправить к Луне биокорабль "Орел" с животными на борту

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Специалисты ЦНИИмаш (входит в Роскосмос) предложили отправить новый биоспутник "Возврат-МКА-Л" в точку Лагранжа L1 системы Земля - Луна (примерно в 315 тыс. км от Земли). Об этом говорится в четверг в статье в журнале института "Космонавтика и ракетостроение".

"Более предпочтительным по сравнению с высокоапогейными орбитами может быть выведение биоспутника - космического аппарата (КА "Возврат-МКА-Л") в точку Лагранжа L1 системы Земля - Луна и выполнение программы космических экспериментов при полете по гало-орбите в окрестности этой точки", - говорится в материале.

Специалисты убеждены, что форма возвращаемого аппарата должна быть изменена по сравнению с запущенными ранее спутниками "Бион-М", чтобы обеспечить оптимальные геометрические параметры. "Прототипом такой схемы может быть схема перспективного пилотируемого корабля "Орел", - считают ученые.

Предполагается, что на биоспутнике на гало-орбиту точки L1 отправятся биообъекты, в том числе животные. Аппарат может быть запущен на ракете-носителе "Союз-5" с разгонным блоком "Фрегат-СБУ".

"Бион" - серия российских космических аппаратов, предназначенных для проведения биологических исследований, в том числе изучения воздействия радиации и невесомости на живые организмы. Первый подобный аппарат под названием "Космос-605" был запущен еще в 1973 году. В 2013 году на орбите побывал первый спутник из серии "Бион-М".