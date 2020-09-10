NASA предложило скупать у частных компаний грунт с поверхности Луны

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) предложило американским и другим частным компаниям за вознаграждение принять участие в конкурсе на забор реголита с поверхности Луны и доставку его на Землю в собственность NASA. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении директора американского космического ведомства Джеймса Брайденстайна.

По его словам, NASA предложило частным компаниям "подготовить свои предложения о добыче ресурсов в космосе". При рассмотрении этих предложений космическое ведомство США обещает требовать соблюдения "положений Договора по космосу [1967 года] и всех остальных обязательств по международным соглашениям". Заявленная цель - стимулирование "новой эры освоения и открытий, которые принесут пользу всему человечеству".

От потенциальных участников конкурса требуется "собрать небольшое количество камней в любой точке поверхности Луны, предоставить NASA визуальное доказательство забора материала, данные о месте, где это произошло, а также провести "на месте" передачу реголита или камней в собственность NASA". "После передачи собранный материал становится собственностью только NASA для дальнейшего использования", - уточнил Брайденстайн.

NASA ставит задачу завершить сбор реголита и передачу его в собственность США "до 2024 года". Речь идет о "полном и открытом соревновании, не ограниченном участием только американских компаний". Ведомство обещает выплачивать 10% вознаграждения при вхождении компании в состав участников конкурса, еще 10% после запуска аппарата, предназначенного для сбора реголита, и 80% после успешного выполнения задачи. Размер вознаграждения не уточняется.

О лунной программе США

Весной 2019 года NASA анонсировало проект пилотируемой лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Помощник заместителя директора NASA Том Уитмайер в середине мая информировал, что начало реализации первого этапа Artemis будет перенесено на конец 2021 года в связи с задержками при создании ракеты-носителя SLS (Space Launch System) из-за распространения коронавируса. "Соглашения Артемиды" будут представлять собой ряд двусторонних договоров между США и странами-партнерами. Подчеркивается, что за основу будут в значительной степени взяты принципы Договора по космосу (27 января 1967 года был подписан межправительственный "Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела" - прим. ТАСС). Среди перечисленных принципов NASA называло в том числе положения о добыче ресурсов на Луне и идею создания т. н. зон безопасности, которые должны предотвратить "вредоносное вмешательство".

Соединенные Штаты ранее предложили концепцию окололунной станции Gateway, которая станет пересадочным пунктом для миссий на естественный спутник Земли и в дальний космос. США предлагали международным партнерам по МКС принять участие в создании окололунной станции. В частности, NASA направила в адрес Роскосмоса меморандум с проектом станции и изложением возможностей для взаимодействия по этой программе. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС заявлял, что госкорпорация пока не приняла окончательного решения по участию в американском проекте создания окололунной станции Gateway.