Предприятие Роскосмоса в 2022 году создаст оптико-лазерную систему для контроля спутников

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" (НПК СПП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") в 2022 году завершит создание и введет в эксплуатацию наземную оптико-лазерную систему с информационным телескопом (НОЛС ТИ). Она предназначена для получения высокоточных данных о параметрах движения и состояния космических аппаратов. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Юрий Рой.

"Наземную оптико-лазерную систему мы введем в 2022 году, завершив ее создание. Вся конструктивная часть изготовлена, в том числе и сам телескоп. Мы планируем начать монтаж телескопа в марте 2021 года", - сказал Рой.

По его словам, новая система будет расположена в Алтайском оптико-лазерном центре. "С помощью большого телескопа (диаметром главного зеркала более 3 м) мы будем получать информацию о космических аппаратах или космическом мусоре", - уточнил гендиректор НПК СПП.

Рой сообщил, что в этом году будет завершена установка специальной инженерной системы, необходимой для поддержания температурно-влажностного режима в подкупольном пространстве телескопа. Он уточнил, что изначально ее планировалось изготовить из западных комплектующих, однако из-за санкций начали компоновать ее из российских, сейчас эта система уже смонтирована.

"Она нужна для того, чтобы, когда купол [над помещением оптико-лазерного центра] открылся, атмосфера вокруг телескопа сразу же была соответствующей окружающей. Открыл купол - и ты сразу готов наблюдать объекты в космическом пространстве", - пояснил генеральный директор предприятия. Он добавил, что сейчас необходимо закончить отделку помещения, где находится телескоп, уточнив, что "оно огромное, 20 метров в диаметре".

Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения", созданная в соответствии с указом президента РФ от 20 октября 2007 года, является головной организацией Роскосмоса по разработке, производству и испытаниям систем прецизионного приборостроения различных типов.