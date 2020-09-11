Устройство "Гонец" для экстренной связи прошло полевые испытания

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Устройство для экстренной связи АО "Спутниковая система "Гонец" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") прошло предварительные испытания. Об этом говорится в презентации компании, представленной на Татарстанском нефтегазохимическом форуме - 2020.

"Проведенные полевые испытания устройства подтвердили 100% доведение информации до адресата", - говорится в презентации.

Как уточняется в материалах, прием и отправка данных и сообщений может осуществляться в любых условиях - в городе, лесном массиве, гористой местности, с водной поверхности.

Ранее АО "Спутниковая система "Гонец" сообщило о разработке устройства для экстренной связи, которое позволяет передавать сообщения и файлы в местах, где отсутствует покрытие наземной мобильной сети. Как отметили в компании, с помощью кейса можно отправить СМС на мобильное устройство, связь осуществляется через спутники "Гонец-М".

Устройство включает спутниковый модем, антенну, WiFi-модуль, накопитель энергии, которые установлены в кейс. Для передачи информации требуется подключить смартфон к WiFi-сети и запустить приложение.