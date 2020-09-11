Роскосмос планирует провести с Восточного в 2021 году порядка шести-семи пусков

"На следующий год мы планируем порядка шести-семи пусков с Восточного провести и дальше [их количество] наращивать", - отметил Рогозин в пятом выпуске видео "Линия генерального", размещенного на его странице в YouTube .

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Роскосмос планирует в 2021 году провести порядка шести-семи пусков с космодрома Восточный. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

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Гендиректор госкорпорации напомнил, что в 2021 году с Восточного должна полететь автоматическая станция "Луна-25". Глава Роскосмоса также отметил, что настаивает на том, чтобы на Восточный переводили большую часть пусков.

В 2020 году пока не было ни одного пуска с космодрома Восточный. Ранее в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры ТАСС сообщили, что планируют возобновить пуски с космодрома Восточный в конце года.

Предыдущий пуск оттуда состоялся в 2019 году.

Грузовая платформа

Прибывающие в аэропорт Восточного спутники будут перевозить по космодрому на специальной грузовой платформе, созданной на базе трамваев Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ, входит в Роскосмос).

Глава госкорпорации напомнил, что с 2023 года на космодроме Восточный должен заработать аэропорт. "Выгружать мы планируем не на железнодорожную платформу, а на специальную платформу грузовую на базе трамвая своего. И подводим трамвайную линию своего же трамвая Усть-Катавского к этому аэропорту", - отметил Рогозин.

По словам главы Роскомоса, пассажиры смогут сесть в ультрасовременный трамвай, а космические аппараты будут грузиться на специальную платформу, которая может выдержать до 30 тонн нагрузки. "Для нас это будет еще некая визитная карточка. Мы же заинтересованы в расширении продаж гражданской продукции", - добавил Рогозин.

В начале февраля гендиректор "Усть-Катавского вагоностроительного завода" Роман Новиков сообщил, что достигнута предварительная договоренность об организации трамвайного движения на космодроме Восточный. По его словам, для перевозки людей будут использоваться современные пятисекционные, низкопольные трамвайные вагоны. Техническое обслуживание будет вести завод.

Космодром Восточный - первый российский гражданский космодром. Строительство космодрома ведется с 2012 года, возведение его второй очереди началось в 2019 году. Оно предполагает создание стартового стола для ракеты-носителя "Ангара-А5" и сопутствующей инфраструктуры. Восточный обеспечит полный доступ России в космическое пространство и уменьшит зависимость от расположенного в Казахстане Байконура.