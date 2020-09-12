Кабмин разрешил использовать военную инфраструктуру для запуска спутников "Гонец-М"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать военную инфраструктуру для вывода на орбиту блока космических аппаратов "Гонец-М", предназначенных для обеспечения персональной спутниковой связи. Об этом сообщила в субботу пресс-служба кабмина.

"Системы военного назначения можно будет использовать для очередного запуска с космодрома Плесецк ракеты-носителя "Союз-2.1б". Речь идет о запланированном выводе на орбиту блока космических аппаратов "Гонец-М", которые обеспечивают связь вне зоны покрытия мобильных операторов. Вместе с тем в качестве полезной нагрузки будут запущены несколько спутников, созданных российскими университетами, а также космические аппараты из Финляндии, США, Канады, Литвы, ОАЭ, Германии. В их числе - устройства для отработки технологий интернета вещей, исследований космоса, идентификации гражданских судов", - сообщила пресс-служба.

К обслуживанию старта разрешается привлекать личный состав космических войск. Запуск пройдет на договорной основе.

Ранее сообщалось, что первый запуск спутников связи "Гонец-М" на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк состоится 28 сентября в 14:20 мск. На орбиту также будут выведены три аппарата. До этого "Гонцы" запускались на конверсионной ракете-носителе "Рокот".

"Гонец" - единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначена для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами, а также для организации каналов ретрансляции в различных целях.