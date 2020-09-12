МКС изменит орбиту, чтобы уклониться от космического мусора

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Орбита Международной космической станции (МКС) будет скорректирована, чтобы гарантированно избежать столкновения с космическим аппаратом США. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в субботу.

"В понедельник, 14 сентября 2020 года, в 02:23 по московскому времени прогнозируется сближение Международной космической станции с американским спутником BRICSat-2, превратившимся в так называемый "космический мусор", - отметили в госкорпорации.

По данным Роскосмоса, специалисты подтверждают необходимость маневра уклонения станции от опасного предмета, оценив вероятность. "Маневр уклонения может быть запланирован в период с 00:00 до 01:00 по московскому времени 14 сентября 2020 года. Специалисты госкорпорации "Роскосмос" продолжают мониторинг данной ситуации", - сказали в корпорации.