{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Японская префектура Окинава построит собственный космодром

Он станет отправной точкой для космических туристов

ТОКИО, 12 сентября. /ТАСС/. Правительство префектуры Окинава заключило соглашение с компанией PD AeroSpace о переоборудовании аэропорта на острове Симодзима в космодром, который станет отправной точкой для космических туристов. Об этом сообщает газета The Mainichi.

Правительство префектуры подписало соглашение о строительстве космодрома с компанией PD AeroSpace, базирующейся в городе Нагоя, 10 сентября. Глава компании Сюдзи Огава надеется, что первый запуск космического корабля с проектируемого космодрома удастся осуществить в 2025 году. По его словам, проект будет осуществляться под девизом "Симонодзима - остров, с которого ты можешь отправиться в космическое путешествие".

PD AeroSpace намерена инвестировать в строительство космодрома несколько миллиардов иен (десятки миллионов долларов) и готова осуществить запуск прототипа беспилотного космического корабля уже в следующем году. В 2025 году планируется доставить в космос 100 космических туристов, а в 2030 году довести количество отправленных в космос путешественников до 1000. Стоимость космического вояжа составит примерно 15 млн иен ($141 тыс.) для одного состоятельного клиента.

Вице-губернатор Окинавы Киитиро Джахано охарактеризовал проект как "очень привлекательное предложение, вдохновляющее на мечту". Он отметил, что космическая индустрия - это отрасль с высокими перспективам, и она позитивно скажется на экономике префектуры.

Симонодзима расположен к западу от острова Мияко в японской префектуре Окинава. Его площадь составляет около 10 кв. км. Аэропорт на острове имеет взлетно-посадочную полосу длиной около 3 тыс. м. Он был построен в 1979 году как единственный в Японии центр для подготовки пилотов частных авиакомпаний. Однако после распространения летных тренажеров японские частные компании отказались от его использования.

Теги
Япония
МКС изменит орбиту для уклонения от ставшего космическим мусором спутника США
По данным Роскосмоса, прогнозируется сближение МКС с американским спутником BRICSat-2, превратившимся в так называемый космический мусор
Читать полностью