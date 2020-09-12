Японская префектура Окинава построит собственный космодром

ТОКИО, 12 сентября. /ТАСС/. Правительство префектуры Окинава заключило соглашение с компанией PD AeroSpace о переоборудовании аэропорта на острове Симодзима в космодром, который станет отправной точкой для космических туристов. Об этом сообщает газета The Mainichi.

Правительство префектуры подписало соглашение о строительстве космодрома с компанией PD AeroSpace, базирующейся в городе Нагоя, 10 сентября. Глава компании Сюдзи Огава надеется, что первый запуск космического корабля с проектируемого космодрома удастся осуществить в 2025 году. По его словам, проект будет осуществляться под девизом "Симонодзима - остров, с которого ты можешь отправиться в космическое путешествие".

PD AeroSpace намерена инвестировать в строительство космодрома несколько миллиардов иен (десятки миллионов долларов) и готова осуществить запуск прототипа беспилотного космического корабля уже в следующем году. В 2025 году планируется доставить в космос 100 космических туристов, а в 2030 году довести количество отправленных в космос путешественников до 1000. Стоимость космического вояжа составит примерно 15 млн иен ($141 тыс.) для одного состоятельного клиента.

Вице-губернатор Окинавы Киитиро Джахано охарактеризовал проект как "очень привлекательное предложение, вдохновляющее на мечту". Он отметил, что космическая индустрия - это отрасль с высокими перспективам, и она позитивно скажется на экономике префектуры.

Симонодзима расположен к западу от острова Мияко в японской префектуре Окинава. Его площадь составляет около 10 кв. км. Аэропорт на острове имеет взлетно-посадочную полосу длиной около 3 тыс. м. Он был построен в 1979 году как единственный в Японии центр для подготовки пилотов частных авиакомпаний. Однако после распространения летных тренажеров японские частные компании отказались от его использования.