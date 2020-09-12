Китай произвел неудачный запуск ракеты-носителя "Куайчжоу-1A" со спутником

ПЕКИН, 12 сентября. /ТАСС/. Пуск китайской ракеты-носителя "Куайчжоу-1A" со спутником дистанционного зондирования Земли "Цзилинь-1" завершился неудачей из-за технических неполадок. Об этом в субботу сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, запуск был осуществлен в 13:02 по местному времени (08:02 мск) с космодрома Цзюцюань провинции Ганьсу на северо-западе страны.

Как передает агентство, технические неполадки были выявлены во время полета, спутник не вышел на заданную орбиту.

Причины и подробности инцидента устанавливаются.