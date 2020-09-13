Yomiuri: в Японии разработали новую миссию для зонда "Хаябуса-2"

ТОКИО, 13 сентября. /ТАСС/. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) выработало план дальнейшего использования космического зонда "Хаябуса-2" ("Сокол-2"), который в настоящий момент направляется к Земле после выполнения миссии по забору грунта с астероида Рюгу. Об этом в воскресенье сообщила газета Yomiuri.

Новая миссия зонда заключается в исследовании астероида 1998 KY26 диаметром около 30 м, который движется по орбите между Землей и Марсом. Ожидается, что в июле 2031 года "Хаябуса-2" совершит посадку на его поверхность и возьмет образцы грунта небесного тела, в котором могут содержаться частицы воды и органических веществ. В дальнейшем японские специалисты сравнят их с аналогичными образцами, доставленными с Рюгу, для получения новых данных о природе астероидов.

"Хаябуса-2" был запущен к Рюгу в декабре 2014 года с космодрома на японском острове Танэгасима. За время нахождения в районе астероида с июня 2018 по ноябрь 2019 года японский зонд совершил две успешные посадки на его поверхность. Во время одной из них аппарат специально произвел взрыв, чтобы создать искусственный кратер и получить образцы из более глубоких слоев космического тела.

По данным JAXA, орбита возвращающегося аппарата будет окончательно сориентирована 25 ноября. При этом сама капсула с собранными материалами отделится от зонда 5 декабря на высоте 220 тыс. км от земной поверхности. До Земли она долетит примерно за 12 часов и приземлится на следующий день в запретной зоне Вумера на территории Австралии. Зонд также успеет сделать снимки падающей капсулы. Имея достаточный запас топлива, "Хаябуса-2" останется в космосе и будет использован в новой миссии.