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Рогозин считает, что у Международной космической станции есть серьезное будущее

Глава Роскосмоса напомнил, что в апреле 2021 года на МКС запустят российский многофункциональный лабораторный модуль "Наука", а еще через полгода - узловой модуль "Причал"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Более 60 экипажей побывали на Международной космической станции (МКС) за время ее существования. У нее еще серьезное будущее, считает гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Международная космическая станция работает сегодня, как часы. На ней уже побывали 63 международные экспедиции, сейчас работает 64-я экспедиция <…>. И надо сказать, что у Международной космической станции есть еще серьезное будущее", - отметил Рогозин в видеообращении, опубликованном на сайте Роскосмоса в честь 20-летия первой основной пилотируемой экспедиции.

Глава госкорпорации напомнил, что в апреле 2021 года на МКС будет запущен российский многофункциональный лабораторный модуль "Наука", а еще через полгода - узловой модуль "Причал". Сейчас, добавил Рогозин, в состав МКС входят полтора десятка самостоятельных модулей, которые соединены в единую станцию размером с целое футбольное поле.

"Мы уверены, что МКС позволит сохранить международное космическое сотрудничество и в целом международную дипломатию, несмотря на всю сложную ситуацию в мировой политике", - подчеркнул Рогозин. Он также поздравил всех с юбилеем полета МКС в пилотируемом режиме.

2 ноября 2000 года Международная космическая станция стала обитаемой. Тогда на МКС на корабле "Союз ТМ-31" прибыл экипаж первой основной экспедиции - космонавты Юрий Гидзенко, Сергей Крикалев и Уильям Шеперд. Запуск корабля экспедиции состоялся 31 октября 2000 года, первый экипаж провел на станции более 136 суток и покинул ее 18 марта 2001 года уже на американском челноке.

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Рогозин, Дмитрий ОлеговичСШАРоссия
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