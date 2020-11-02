Российская частная компания планирует создать группировку спутников для интернета вещей

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. ОКБ "Пятое поколение" (резидент Сколково и новосибирского Академпарка) планирует запустить группировку малых аппаратов для интернета вещей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе конструкторского бюро.

"В планах на будущее - запуск группировки малых аппаратов для организации связи в сегменте М2М (machine-to-machine)", - отметили в ОКБ, не уточнив сроки создания группировки.

Сейчас радиомодуль, который будет использоваться для обеспечения связи, проходит тестирование на спутнике "Норби", запущенном 28 сентября с космодрома Плесецк. Аппарат находится на орбите, все сеансы связи с ним идут в штатном режиме. "Норби" не будет являться частью группировки, он был запущен для летных испытаний платформы и отработки работоспособности в реальных условиях.

ОКБ "Пятое поколение" занимается проектированием малых космических аппаратов и бортовой спутниковой аппаратуры. Один из самых крупных проектов конструкторского бюро - разработка собственной модульной спутниковой платформы формата CubeSat с набором всех необходимых подсистем. Работа ведется совместно с Новосибирским государственным университетом и Отделом аэрокосмических исследований (ОАИ НГУ).