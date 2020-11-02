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Рогозин: программы создания сверхтяжелой ракеты и группировки "Сфера" примут до конца года

Глава Роскосмоса поблагодарил президента за поддержку развития научных космических программ

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил уверенность в том, что программы создания сверхтяжелой ракеты и группировки "Сфера" будут приняты до конца года после совещания по ракетно-космической промышленности у президента РФ Владимира Путина.

"Уверен, что теперь согласование программ создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса и многоспутниковой группировки "Сфера" ускорится и они будут приняты до конца текущего года", - написал Рогозин на своей странице в Facebook.

Глава Роскосмоса также поблагодарил президента за поддержку развития научных космических программ.

Роскосмос внес в правительство на рассмотрение проекты программ создания сверхтяжелой ракеты и группировки "Сфера" в августе, сообщил Рогозин.

"Проекты программ создания ракетно-космического комплекса сверхтяжелого класса и многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера" были внесены в правительство РФ в установленные сроки - в августе", - написал Рогозин на своей странице в Twitter.

Глава Роскосмоса также выразил надежду на то, что после прошедшего в понедельник совещания у президента РФ Владимира Путина объемы их финансирования будут согласованы.

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Путин, Владимир ВладимировичРогозин, Дмитрий ОлеговичРоссияКосмос
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