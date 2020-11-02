Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам финансирования и развития ракетно-космической отрасли. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

"Нам, конечно же, нужно исходить из наших приоритетов, они известны. Это совершенствование собственной космической инфраструктуры, наращивание и качественное улучшение орбитальной группировки космических аппаратов, ритмичное продолжение пилотируемых программ, создание перспективной линейки ракетных комплексов, в целом увеличение доли инновационной космической техники, продукции и услуг", - заявил Путин.

По его словам, решение этих стратегических задач имеет огромное значение для России, для эффективного развития экономики, для повышения безопасности государства, для сохранения лидерства России на глобальном космическом рынке, где динамично растет конкуренция.

"С учетом этого "Роскосмосу" было поручено подготовить ряд новых программ, в том числе направленных на разработку ракетного комплекса сверхтяжелого класса, на создание космической группировки в рамках проекта "Сфера", а также на дальнейшее развитие системы ГЛОНАСС. Однако, как я вижу по представленной информации, указанные программы до настоящего времени не утверждены. Прошу доложить сегодня, в чем причины такой задержки, когда будет окончательно завершено их формирование. Сразу подчеркну: сделать эту работу нужно в самое ближайшее время, в том числе оперативно определиться с необходимыми объемами бюджетных ассигнований на эти программы", - сказал президент РФ.

Как заявил глава государства, необходимо сформировать согласованную позицию по вопросам финансирования Федеральной космической программы на 2016-2025 годы. В ее рамках реализуется значительное количество важных проектов, в частности в области пилотируемой космонавтики. Исполнение этих программ, выпуск передовой космической продукции, строительство наземной инфраструктуры требуют весомых денежных вложений. Но эти потребности необходимо соотносить с реальными возможностями федерального бюджета. Нужно учитывать и тот факт, что масштабные ресурсы были выделены на поддержку экономики и системы здравоохранения в условиях эпидемии.

"Потому при определении объемов финансирования космических программ крайне важно грамотно расставить приоритеты. Объективно оценить имеющийся научный, технологический, производственный потенциал организаций и предприятий отрасли, чтобы направить бюджетные средства на проекты, реализация которых наиболее актуальна и способна дать максимальную положительную отдачу. Конечно, нужно стремиться к тому, чтобы уже в ближайшей и среднесрочной перспективе все эти работы принесли ощутимую пользу, причем экономике в целом, промышленности в целом", - добавил Путин.

По его словам, для достижения целей, стоящих перед российским ракетно-космическим комплексом, необходимо более активно использовать инструменты государственно-частного партнерства, привлекать там, где это возможно, внебюджетные и заемные средства.