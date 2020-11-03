Рогозин рассказал о перспективах конкуренции с Маском на рынке США

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что бессмысленно бороться с компанией SpaceX Илона Маска на рынке коммерческих пусковых услуг США, где диктует условия американская политика, но в других странах госкорпорация успешно с ней конкурирует.

"Двигать его [Илона Маска на рынке США] - дело бесперспективное, потому что он работает на той поляне, которая создана американской политикой. Мы ничего не получим, никаких заказов от американских производителей спутников <...> не потому, что Маск лучше, а просто потому что не дадут, даже обсуждать это бессмысленно", - сказал Рогозин во вторник в эфире программы "Полный контакт" на радио "Вести FM".

По его словам, для Роскосмоса есть рынок других стран, за который госкорпорация борется в том числе с США. "Там эта борьба идет и не без успеха. Я надеюсь, что мы в декабре возобновляем большую коммерческую программу с использованием наших ракет-носителей, это космические аппараты иностранного производства", - уточнил глава госкорпорации.

Рогозин отметил, что Маск талантливый человек и что он занимается не пиаром, а созданием "настолько благоприятной восторженной среды вокруг того, что он делает, чтобы конкретно и довольно прагматично привлекать инвестиции, которые позволяют ему вкладывать больше в развитие новой техники". Глава Роскосмоса уточнил, что пока не знаком лично с американским предпринимателем, но знаком с ним по переписке. "Мы его приглашали в Россию. Я думаю, если он приедет, мы обязательно встретимся с ним. Я, к сожалению, к нему не приеду, потому что я под личными санкциями", - сказал он.

Гендиректор госкорпорации добавил, что в России среди молодых конструкторов и инженеров "есть много таких Масков". "Не надо все время смотреть на Запад, на Америку и думать, что у них что-то круче", - подчеркнул Рогозин.

Гонка вооружений

Рогозин считает, что США пытаются развернуть оружие в космосе, превращая его в новую арену гонки вооружений.

"То, что делают сегодня американцы, <...> - это, по сути дела, попытка вывести оружие в космос. К сожалению, это реальность, и мы видим, что гонка вооружений двигается именно в этом направлении", - сказал Рогозин.

По его словам, в составе Роскосмоса половина предприятий занимается боевыми ракетными комплексами. "Мы следим за ситуацией, и хочу сказать, что наши ракетные вооружения до сих пор лучшие в мире и здесь беспокоиться нашим гражданам не нужно", - подчеркнул глава госкорпорации.