Спутники всепогодного мониторинга Земли для программы "Сфера" получили название "Беркут"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Космические аппараты для высокопериодичного всепогодного мониторинга Земли, которые разрабатываются в рамках программы "Сфера", получили название "Беркут". Об этом говорится в новом номере журнала "Русский космос".

"Малые космические аппараты высокопериодичного всепогодного мониторинга Земли "Беркут" обеспечат услуги дистанционного мониторинга любой точки России с периодичностью 30 минут и любой точки мира один раз в сутки", - говорится в материале.

В систему будут входить четыре вида аппаратов: для обзорной ("Беркут-О") и высокодетальной съемки в оптическом диапазоне ("Беркут-ВД"), а также для радиолокационной съемки ("Беркут-X", "Беркут-XLP"). "Масса аппаратов составит от 150 кг до 600 кг", - отмечается в материале.

Ожидается, что в общей сложности на орбиту будут выведены свыше 200 таких аппаратов.

Программа "Сфера"

О программе "Сфера" президент России Владимир Путин рассказал на прямой линии 7 июня 2018 года. Тогда он отметил, что Россия планирует запустить более 600 спутников связи и дистанционного зондирования Земли. Вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщал ранее в интервью газете "Ведомости", что правительство заложило в бюджет на 2020-2022 годы проект создания российской орбитальной спутниковой группировки "Сфера". На него за этот период выделят более 10 млрд рублей.

Путин ранее указал на задержки с утверждением некоторых программ в космической отрасли, поручения по подготовке которых были даны Роскосмосу, и указал на необходимость оперативно исправить ситуацию. В частности, речь шла о программе разработки ракетного комплекса сверхтяжелого класса, создания космической группировки "Сфера", а также дальнейшего развития системы ГЛОНАСС. В свою очередь глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что проекты программ создания сверхтяжелой ракеты и многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера" были внесены в правительство РФ в августе. Рогозин также выразил уверенность в том, что после совещания у Путина проекты будут приняты до конца года.

Во вторник Рогозин сообщил, что программы создания многоспутниковой группировки "Сфера" и сверхтяжелой ракеты до сих пор не утверждены из-за вопросов финансирования. Он отметил, что расхождения в оценке стоимости программ между госкорпорацией и Минфином составляют от нуля до 1 трлн рублей. В свою очередь в аппарате вице-премьера РФ Юрия Борисова сообщили ТАСС, что правительство РФ поможет Роскосмосу преодолеть разногласия с Минфином РФ по вопросу финансирования космических программ госкорпорации.