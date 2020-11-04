Руководитель полета рассказал, что воздух с МКС утекает через трещину толщиной с волос

"Трещина толщиной с волос, поэтому факт утечки фиксировался только очень чувствительными приборами", - рассказал Соловьев журналу "Русский космос".

По словам руководителя полета, специалисты ЦНИИмаш и Центра Хруничева выясняют причину появления трещины и вырабатывают технологию ее полного устранения. "В декабре мы, возможно, доставим на МКС азот (для пополнения атмосферы - прим. ТАСС) и средства для окончательной герметизации", - отметил Соловьев.

Азот обычно доставляется на станцию на грузовых транспортных кораблях "Прогресс". Запуск "Прогресса МС-16" был намечен на декабрь. Однако в октябре в Роскосмосе сообщили, что он на данный момент перенесен на 2021 год из-за необходимости дополнительных проверок.

Трещина на МКС

В августе источник сообщил ТАСС, что российско-американский экипаж МКС ведет работу по поиску места утечки воздуха, в Роскосмосе подтвердили эту информацию. Утром 15 октября экипаж МКС доложил на Землю, что возможное место утечки найдено в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Позднее космонавт Анатолий Иванишин рассказал, что место негерметичности больше похоже на криволинейную царапину, длина которой составляет 2-3 см.

Космонавт Сергей Рыжиков, находящийся на МКС, в беседе с руководителем полета российского сегмента станции Владимиром Соловьевым предположил, что трещина могла появиться из-за удара снаружи по корпусу станции. Космонавт предложил во время запланированного на 18 ноября выхода в космос по российской программе обследовать место удара снаружи модуля. Соловьев в свою очередь отметил, что сделать это будет трудно. В Роскосмосе такие выводы о появлении трещины посчитали преждевременными.

Как сообщал в августе ТАСС источник, в качестве одной из причин утечки воздуха с МКС специалисты рассматривают пробитие корпуса станции микрометеоритом или микрофрагментом космического мусора.