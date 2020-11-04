НПО им. Лавочкина планирует отправить аппарат "Луна-25" на Восточный в августе 2021 года

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Отправка межпланетной автоматической станции "Луна-25", запуск которой намечен на 2021 год, из Москвы на космодром Восточный запланирована на август следующего года. Об этом сообщил главный конструктор станции "Луна-25" Павел Казмерчук.

"В августе 2021 года станция будет отправлена на Восточный, а сам запуск намечен на 1 октября 2021 года", - рассказал Казмерчук в интервью журналу "Русский космос".

По словам главного конструктора аппарата, работы на НПО им. Лавочкина идут по графику. Серьезных сбоев нет. Посадка, отметил Казмерчук, должна произойти не позднее 12 дней с даты старта.

Российский аппарат "Луна-25", который станет продолжением советских станций одноименной серии, открывает долгосрочную российскую лунную программу, которая предусматривает миссии по изучению Луны с орбиты и поверхности, забор и доставку лунного грунта на Землю.