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Центр подготовки космонавтов ведет работу по созданию авиационного учебного центра

Центр создадут по правилам гражданской авиации

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) проводит научно-исследовательскую работу, которая подразумевает ввод в летную программу тренировок космонавтов на вертолете и создание авиационного учебного центра. Об этом сообщил начальник ЦПК Павел Власов.

"Сейчас идет научно-исследовательская работа в данном направлении, по итогам которой планируем ввести вертолет в обязательную летную программу для космонавтов, создать авиационный учебный центр по правилам гражданской авиации", - сказал Власов в интервью журналу "Русский космос".

По его словам, вертолет нужен, чтобы в перспективе готовить космонавтов к выполнению посадок на другие планеты или на Луну.

В августе 2019 года Власов сообщал ТАСС, что Центр подготовки космонавтов собрал все необходимые документы и направил их в Росавиацию для регистрации эксплуатанта авиации общего назначения применительно к вертолету Eurocopter AS350.

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