{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

SpaceX запустила навигационный спутник третьего поколения

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Американская компания SpaceX в четверг осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником навигационной системы GPS третьего поколения (GPS III). Трансляцию вели на сайте компании.

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Специалистам удалось вернуть на Землю первую ступень носителя. Она опустилась на плавучую платформу в Атлантическом океане, недалеко от побережья штата Флорида. Многократное использование ступеней ракет позволяет компании Илона Маска удешевлять стоимость запусков аппаратов на орбиту.

В настоящее время в американскую группировку GPS входит более 30 аппаратов. Первый спутник GPS третьего поколения был запущен в декабре 2018 года.

Теги
СШАКосмос
В ЮАР открыли бюст Юрия Гагарина
Это первый памятник советскому космонавту на территории страны
Читать полностью