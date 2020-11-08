"Известия": в России запустят малые спутники, позволяющие улучшить зондирование Земли

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Компания "Спутникс" (предприятие, которое занимается производством и запуском малых космических аппаратов) запустит в марте 2021 года с космодрома Байконур пять спутников, на которых будут установлены камеры для съемки поверхности Земли, сообщает в воскресенье газета "Известия" со ссылкой на Национальную технологическую инициативу (НТИ).

По ее информации, рабочая группа AeroNet направила соответствующие документы в Минпромторг 29 октября. В министерстве "Известиям" подтвердили получение документа.

Спутники позволят использовать специальные маячки для поиска людей и отслеживания движущихся или стационарных объектов, к примеру, грузовых контейнеров. По сравнению с условиями существующей спутниковой связи, маячки будут работать быстрее и дешевле. Также можно будет пересылать информацию из труднодоступных мест, не охваченных оптоволоконными сетями. В перспективе появится возможность искать пропавшего, даже если у него не будет с собой телефона. Нейросеть сможет определить местоположение человека по снимкам из космоса.

Согласно документу, сегмент "Космос 2.0" дополнили проектом разработки сверхлегкой ракеты-носителя, которая позволит выводить спутники в космос без использования тяжелых "Союзов" или "Протонов".

Сегмент спутниковых систем связи и ДЗЗ (дистанционного зондирования Земли) развивают с целью удешевления комплектующих малых космических аппаратов за счет их унификации, а также снижения стоимости вывода МКА на орбиту.

"Удешевление МКА за счет перехода на коммерческую компонентную базу может сопровождаться сокращением срока жизни спутниковых группировок в два-три раза, но при этом стоимость уменьшается в 10-15 раз. Этот факт стимулирует появление большого числа проектов, прежде всего низкоорбитальных дешевых спутниковых группировок связи, которые в ближайшие 7-10 лет могут потеснить традиционные системы", - цитирует газета положения документа.

Предполагаемый объем коммерческого российского рынка спутнико- и ракетостроения, а также пусковых услуг к 2023-2025 годам должен составить более 50 малых космических аппаратов ДЗЗ в год.

Доля России на мировом рынке спутникостроения в 2014 году составляла 5%, в 2015-м - 2%, а в 2016 году - 1%.