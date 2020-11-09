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Меркурий на этой неделе можно будет увидеть на утреннем небе

Лучшее время для наблюдений – около 7 утра

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Жители Северного полушария Земли в ноябре смогут видеть в утреннем небе Меркурий – планету, которая обычно скрывается от телескопов в солнечных лучах. Лучшим временем для наблюдений станет промежуток с 12 по 14 ноября, пишет пресс-служба Московского планетария.

"В ноябре всем жителям Северного полушария Земли предоставляется возможность увидеть утром первую планету от Солнца – Меркурий. Его утренняя видимость продлится с 4 по 24 ноября, а лучшее время для наблюдения – 12–14 ноября. <…> Меркурий почти всегда скрывается в лучах Солнца и его трудно увидеть с небосвода Земли", – рассказали в планетарии.

Меркурий будет появляться над восточным горизонтом после 6 часов утра, вслед за Венерой, и будет располагаться левее и ниже этой планеты.

"Чтобы отыскать Меркурий, нужно встать до восхода Солнца, увидеть на востоке яркую Венеру и мысленно провести линию от нее к восходящему Солнцу. На этой линии у горизонта (если нет облаков) вы найдете Меркурий. Лучшее время наблюдения – около 7 утра", – пояснили астрономы.

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