Компания ULA перенесла на 12 ноября запуск ракеты с разведывательным спутником США

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Американская компания United Launch Alliance (ULA) вновь перенесла - на этот раз на 12 ноября - планировавшийся на среду запуск ракеты-носителя Atlas V с секретным аппаратом NROL-101 для нужд Национального управления военно-космической разведки США. Об этом сообщается на сайте компании.

В качестве причины названы неблагоприятные погодные условия и "неопределенная ситуация, связанная с тропическим штормом "Эта". Ранее запуску препятствовали различные технические причины, в частности, сбой в функционировании системы контроля параметров окружающей среды в "верхней части полезной нагрузки".

Теперь запуск запланирован на 12 ноября в 17:18 по времени Восточного побережья США (01:18 мск, 13 ноября).