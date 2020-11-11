NASA заключило контракт на запуск двух кораблей Cygnus к МКС для доставки 7,5 тонн груза

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заключило контракт с американской компанией Northrop Grumman на запуск к Международной космической станции (МКС) еще двух грузовых космических кораблей Cygnus. Об этом сообщила в среду сама компания, производитель космического грузовика.

"Northrop Grumman получила от NASA контракт на две дополнительных миссии в рамках соглашения об услугах коммерческой доставки грузов CRS-2 с запусками, которые намечены на 2023 год. Northrop Grumman во время этих полетов доставит на МКС в целом около 16,5 тыс. фунтов (7,5 тонны - прим. ТАСС) грузов", - отметили в компании.

В начале октября с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане был осуществлен запуск американской ракеты-носителя Antares с Cygnus. Корабль доставил на МКС около 3,6 тонны груза: продовольствие, предметы первой необходимости, оборудование для станции, приборы для проведения научных исследований. Antares - двухступенчатая ракета-носитель, первая ступень которой оснащена российским двигателем РД-180 разработки НПО "Энергомаш".

Cygnus был создан в рамках программы NASA по доставке грузов на МКС частными компаниями. Первый запуск корабля состоялся 18 сентября 2013 года с космодрома, расположенного на острове Уоллопс. Всего к 3 октября 2020 года было осуществлено 14 запусков корабля (включая демонстрационный), из них один неудачный. 11 запусков (в т. ч. аварийный) были произведены с космодрома на острове Уоллопс ракетой Antares, три - с космодрома на мысе Канаверал с помощью Atlas V.