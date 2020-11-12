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Первые туристы, которые полетят на корабле SpaceX к МКС, подписали контракт

Как сообщили в компании Axiom Space, экипаж состоит из трех частных астронавтов и командира. Первый полет состоится не ранее конца 2021 года

ТАСС, 12 ноября. Три космических туриста, которые отправятся на корабле Crew Dragon американской корпорации SpaceX на Международную космическую станцию (МКС), подписали контракт с компанией Axiom Space.

"Интернациональный экипаж, состоящий из трех частных астронавтов и командира [Майкла Лопеса-Алегриа], подписал контракт с Axiom. Иными словами, первый в истории частный состав, который отправится на орбиту, <...> сформирован", - говорится в сообщении, размещенном в среду в Twitter компании. Отмечается, что первый полет состоится не ранее конца 2021 года.

В марте Axiom Space, базирующаяся в Хьюстоне (штат Техас), договорилась со SpaceX о доставке трех космических туристов на МКС. Предполагается, что продолжительность такого тура составит 10 дней: два дня полета и восемь дней отдыха на станции.

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