Орбиту МКС скорректировали в рамках подготовки к весеннему запуску "Союза"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Специалисты Центра управления полетами ЦНИИмаш провели маневр по изменению высоты орбиты полета Международной космической станции (МКС) с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-14, следует из переговоров экипажа МКС с Центром управления полетами (ЦУП).

"Импульс успешно выдали", - отметил специалист ЦУП.

С Земли также дали отмашку космонавтам, чтобы они приступали к работам по фотографированию трещины в промежуточной камере, чтобы проверить, как на нее повлияла работа двигателей "Прогресса".

Маневр был выполнен при помощи двигателей транспортного грузового корабля "Прогресс МС-14", пристыкованного к агрегатному отсеку модуля "Звезда". Как сообщили ранее ТАСС в Роскосмосе, они должны были быть включены в 22:50 мск и проработать 363,5 с. В результате средняя высота орбиты станции должна была увеличиться примерно на 1,2 км и составить 419,4 км над поверхностью Земли.

Маневр был необходим для начального формирования баллистических условий перед запуском и стыковкой транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18", запланированных на весну 2021 года.

Предыдущая коррекция орбиты МКС проводилась 7 октября. Тогда двигатели транспортного грузового корабля "Прогресс МС-14" проработали 412,9 с, средняя высота орбиты станции уменьшилась на 1,3 км и составила примерно 418,6 км над поверхностью Земли.

Сейчас на МКС находятся три члена экипажа - космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Теперь российской части экипажа предстоит сфотографировать трещину в промежуточной камере модуля "Звезда".

"Союз МС-18"

Запуск корабля "Союз МС-18" запланирован на апрель 2021 года. Ранее межведомственная комиссия по отбору космонавтов утвердила состав его основного экипажа, в который включены космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров и Сергей Корсаков.

Таким образом, весной на МКС отправится полностью российский экипаж. До этого экипаж, состоящий только из россиян, летал в 2000 году на орбитальную станцию "Мир".