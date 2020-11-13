Экипаж МКС уточнил размер трещины в модуле "Звезда"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Длина трещины на Международной космической станции составляет около 4,5 см. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса в пятницу.

"По докладу экипажа, размер трещины составляет около 4,5 см", - отметили в госкорпорации, подчеркнув, что экипажу станции ничего не угрожает.

Как уточнили в Роскосмосе, экипаж МКС продолжает исследование трещины в модуле "Звезда", передавая на Землю полученные данные, следуя рекомендациям специалистов Главной оперативной группы управления российского сегмента МКС.

В августе источник сообщил ТАСС, что российско-американский экипаж МКС ведет работу по поиску места утечки воздуха, в Роскосмосе подтвердили эту информацию. Утром 15 октября экипаж МКС доложил на Землю, что возможное место утечки найдено в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Позднее космонавт Анатолий Иванишин рассказал, что место негерметичности больше похоже на криволинейную царапину, длина которой составляет 2-3 см.

Космонавт Сергей Рыжиков, находящийся на МКС, в беседе с руководителем полета российского сегмента станции Владимиром Соловьевым доложил, что размер трещины составляет 2,7 см и предположил, что трещина могла появиться из-за удара снаружи по корпусу станции. Космонавт предложил во время запланированного на 18 ноября выхода в космос по российской программе обследовать место удара снаружи модуля. Соловьев в свою очередь отметил, что сделать это будет трудно. В Роскосмосе такие выводы о возможной причине появления трещины посчитали преждевременными.

Как сообщал в августе ТАСС источник, в качестве одной из причин утечки воздуха с МКС специалисты рассматривают пробитие корпуса станции микрометеоритом или микрофрагментом космического мусора.