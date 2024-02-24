В Чехии задержали угрожавшего убийствами, у которого изъяли гранатомет

Против мужчины выдвинули обвинения по уголовным статьям о незаконном хранении оружия и насилии по отношению к группе граждан

ПРАГА, 24 февраля. /ТАСС/. Полиция Чехии задержала мужчину, угрожавшего в социальных сетях убийствами и в ходе домашнего обыска изъяла у него гранатомет с боеприпасами. Об этом пресс-служба полиции сообщила в Х (ранее Twitter).

"Полиция на севере Пльзеньского края задержала мужчину, который угрожал убийствами в социальных сетях. В ходе прошедшего у него дома обыска были изъяты несколько единиц боеприпасов и также при участии [вызванного] сапера ручной противотанковый гранатомет", - говорится в сообщении.

Против задержанного выдвинуты обвинения по уголовным статьям о незаконном хранении оружия и насилии по отношению к группе граждан. Полиция обратилась в суд за постановлением о помещении злоумышленника в предварительное заключение.