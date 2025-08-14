Преступник обвиняется в создании мошеннических онлайн-платформ

ДУБАЙ, 14 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы Объединенных Арабских Эмиратов задержали в Дубае и передали властям Китая преступника, обвиняемого в организации мошеннических игорных онлайн-платформ. Об этом сообщило МВД арабского государства.

"Министерство внутренних дел ОАЭ передало властям Китайской Народной Республики разыскиваемого человека, который был задержан полицией Дубая на основании "красного уведомления" Интерпола", - говорится в заявлении, опубликованном на странице ведомства в X.

Как уточнили в эмиратском МВД, власти Китая обвиняют его в руководстве преступной группировкой, которая управляет мошенническими игорными сайтами стоимостью в миллионы долларов. Пекин, отметили в ведомстве, выразил признательность ОАЭ за сотрудничество.