Главный архитектор Минска задержан за взятку

МИНСК, 20 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали председателя комитета архитектуры и градостроительства Минского горисполкома Павла Лучиновича после получения взятки в размере $4 тыс. Об этом сообщили в среду в МВД республики.

"Мужчину задержали в Минском районе после получения четырех тысяч долларов США. Деньги за благоприятное решение вопросов по согласованию проектных решений чиновнику передала индивидуальный предприниматель", - отметили в правоохранительном ведомстве.

По информации МВД, главным следственным управлением Следственного комитета в отношении должностного лица Мингорисполкома возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 430 (получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса, а в отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 431 (дача взятки в крупном размере) УК Белоруссии.

Председателем комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Павел Лучинович был назначен в феврале 2015 года.