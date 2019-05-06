В Якутии журналистку обвинили в вымогательстве

ЯКУТСК, 6 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении якутской журналистки по обвинению в вымогательстве, сообщили ТАСС в понедельник в региональном управлении СК.

"Уголовное дело в отношении журналистки Виктории Габышевой возбуждено 29 апреля 2019 года по признакам преступления, предусмотренного п. "б" части 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"), - рассказали в управлении.

В конце марта мэр Якутска Сардана Авксентьева обратилась к правоохранителям с жалобой "по факту информационного шантажа" со стороны "журналистки Виктории Г.".

По версии Авксентьевой, журналистка действовала по поручению одного из застройщиков. Она якобы потребовала отозвать из суда иск администрации города к этому застройщику [по известному земельному спору об участке в центре города] и выдать ему новое разрешение на строительство. Мэр отметила, что журналистка угрожала распространить порочащие ее сведения.