В Ростове бывшая чиновница получила 7 лет за взятку мебелью почти в полмиллиона рублей

ТАСС, 21 мая. Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к семи годам лишения свободы бывшую сотрудницу регионального Минтруда, которая за взятки мебелью помогала получать подряды на капитальный ремонт в подведомственных учреждениях, сообщает во вторник Генеральная прокуратура России.

"Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела по делам инвалидов Министерства труда и социального развития России по Ростовской области Нелли Вартанян. Установлено, что Вартанян способствовала победе коммерческой организации в аукционах и конкурсах на проведение капитальных ремонтов в подведомственных учреждениях в рамках реализации программы "Доступная среда", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Суд установил, что с июля 2016 по март 2017 года предприниматель "оплатил и поставил в квартиру чиновницы мебель на сумму 480 тыс. рублей, а также передал денежные средства в размере 50 тыс. рублей за содействие".

Вартанян получила семь лет колонии общего режима с лишением права работать на государственной службе в течение трех лет. Также она оштрафована на 1,6 млн рублей.