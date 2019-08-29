Ударивший полицейского житель Волгоградской области приговорен к полутора годам колонии

ВОЛГОГРАД, 29 августа. /ТАСС/. Волжский городской суд Волгоградской области приговорил напавшего на полицейского к полутора годам лишения свободы. Об этом в четверг сообщается на сайте горсуда.

"Житель Волжского осужден по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Мера пресечения в отношении него была изменена в зале суда с подписки о невыезде на заключение под стражу", - сказано в сообщении.

Подсудимый был задержан за административное правонарушение. Находясь в опорном пункте полиции в состоянии алкогольного опьянения, недовольный своим задержанием мужчина ударил полицейского в шею. Сотруднику МВД был причинен легкий вред здоровью - телесные повреждения в виде ушибов шейного отдела позвоночника и горла, ушибы мягких тканей шеи и нижней челюсти.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.