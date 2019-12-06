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В Польше предотвратили крупнейшую за последние 30 лет контрабанду кокаина

Стоимость груза превышала $500 млн, партия наркотиков весом в 1850 кг предназначалась для европейского рынка

ВАРШАВА, 6 декабря. /ТАСС/. Польские правоохранительные органы предотвратили рекордную по объемам контрабанду кокаина весом 1850 кг. Как сообщил в четверг на брифинге премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, общая стоимость груза составляет 2 млрд злотых ($526 млн).

"Это крупнейшая контрабанда в нашей истории как минимум за последние 30 лет", - сказал глава польского правительства. "Международные преступные группы хорошо организованы, поэтому профессионализм налоговой службы, полиции, центрального следственного управления дают возможность сказать, что мы можем спать спокойно", - добавил он.

Как отметил глава МВД Польши Мариуш Каминьский, кокаин предназначался для европейского рынка. Помимо этого, правоохранительным органам удалось обнаружить лабораторию, где кокаин очищался от примесей, так как его перевозили в контейнере с мелом из Колумбии.

Теги
КолумбияПольшаМоравецкий, Матеуш
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