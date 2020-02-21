У ставропольца изъяли дедовские "мосинку", маузер и кавалерийскую шашку

ПЯТИГОРСК, 21 февраля. /ТАСС/. Полицейские изъяли у жителя Ставрополья винтовки и пистолетов начала ХХ века а также боеприпасы к ним. Арсенал достался мужчине от его деда. Как показала экспертиза, оружие можно использовать для стрельбы. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Главного управления МВД России по краю.

"Оружие и боеприпасы хранил в своем доме 55-летний житель села Кугульта. При обыске у него обнаружили несколько единиц оружия начала ХХ столетия, в том числе винтовку и карабин Мосина, винтовку Маузера, стартовый пистолет Шпагина, в конструкцию которого добавлен самодельный ствол для стрельбы кустарными патронами, а также обрез охотничьего ружья, порох, составные части гладкоствольного и иного оружия", - говорится в сообщении.

По заключению экспертизы, большая часть изъятого арсенала признана пригодным для стрельбы.

Кроме того, у него изъято более 150 патронов разного калибра и кавалерийская шашка.

"По словам гражданина, часть оружия и боеприпасов он нашел, а остальное осталась от покойного деда", - отмечается в пресс-релизе.

В отношении мужчины возбуждено три уголовных дела по ч. 1 ст. 222 (незаконное хранение оружия, его основных частей, боеприпасов), ч. 1 ст. 223 (незаконное изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей) и ч. 1 ст. 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.