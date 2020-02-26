Во Франции изъяли рекордную партию метамфетамина

ТАСС, 26 февраля. Сотрудники таможенной службы Франции обнаружили 175 кг метамфетамина в грузовом автомобиле, перехваченном на трассе А63 в департаменте Атлантические Пиренеи недалеко от границы с Испанией. Как сообщает в среду агентство France-Presse, это рекордная для Франции партия наркотика.

"Объемы обнаруженной партии метамфетамина превышают общий объем этого наркотика, изъятый во Франции в 2018 году", - приводит агентство слова представителя таможенной службы Бертрана Бернара.

Отмечается, что автомобиль прибыл во Францию из Мадрида и направлялся на север страны. Помимо метамфетамина в грузовике также было обнаружено 107 кг каннабиса. Ориентировочная стоимость захваченной партии наркотиков составляет порядка €11 млн.