"Оппозиционный блок" призвал к борьбе с зарождающимся на Украине тоталитаризмом

КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Нынешняя украинская власть больше не может управлять страной, она абсолютно деградировала и не в состоянии добиться мира, обеспечить развитие национальной экономики, гарантировать даже минимальное качество жизни людей. С таким заявлением в четверг выступил "Оппозиционный блок".

"Стремясь любой ценой продлить свое правление, власть готовится насадить на Украине тоталитарный режим. Политика репрессий, гонений и запретов - ее последний аргумент. Еще никогда в истории Украины с парламентской трибуны не звучали открытые призывы к расправе с инакомыслием, угрозы запретить свободу слова и свободу мысли. Власть открыто угрожает репрессиями всем неподконтрольным СМИ, оппозиционным политикам и тем, кто не разделяет ее идеологию", - говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что "под лозунгами защиты отечества власть делает все, чтобы лишить украинских граждан их конституционных прав". "Она запрещает говорить и думать, решать судьбу украинского народа на референдумах, бесцеремонно вмешивается в религию, забирает социальные гарантии, цинично грабит и лишает перспективы жить в этой стране. Власть знает, что общество больше не доверяет ни президенту, ни правительству, ни парламенту. Но даже лишившись доверия людей власть пытается угрозами и запретами насадить свою идеологию", - заявляет оппозиция.

"Оппозиционный блок" призвал остановить "диктаторские инициативы президента". "Мы обращаемся к нашим международным партнерам, ко всему международному демократическому сообществу с призывом поддержать борьбу с зарождающимся на Украине тоталитарным режимом", - подчеркивается в заявлении.

Ранее в четверг президент Украины выступил с обращением к Верховной раде. Во время его выступления в знак протеста против высказываний Петра Порошенко по вопросам веры и языка, которые раскалывают общество, зал покинула часть депутатов от "Оппозиционного блока".