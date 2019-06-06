Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о незаконном обогащении

КИЕВ, 6 июня. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады не смогли включить в повестку дня предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект об уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение. За соответствующее решение проголосовали только 205 депутатов при 226 необходимых.

Согласно пояснительной записке, документ восстанавливает уголовную ответственность за приобретение чиновниками активов, "стоимость которых более чем на 12 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан превышает их законные доходы" (около $426 тыс.). Предыдущий закон, который был признан неконституционным, допускал уголовную ответственность в том случае, если чиновник не мог объяснить происхождение активов на сумму, превышающую только на 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан их законные доходы (около $35,6 тыс.). Законопроектом президента предложено наказание за незаконное обогащение в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Документом также предусматривает новый механизм конфискации незаконных активов должностных лиц - по решению суда в гражданском порядке без обвинительного приговора. В частности, предлагается введение в Гражданском кодексе Украины соответствующего основания для прекращения права собственности, определение видов активов, которые могут признаваться необоснованными, а также предел стоимости таких активов.

В документе также учтены замечания Конституционного суда Украины относительно презумпции невиновности. Так, обязанность доказывания по данным делам должна быть возложена на органы досудебного расследования, а не на самого подозреваемого.

Рассмотрение дел о незаконном обогащении предлагается отнести к юрисдикции Высшего антикоррупционного суда, а право на обращение в суд с соответствующим иском предоставляется Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) по согласованию с прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры.