Глава ДНР сообщил о нарастании напряженности вдоль линии соприкосновения в Донбассе

ДОНЕЦК, 17 июня. /ТАСС/. Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обостряется с каждым днем. Об этом в понедельник сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

"В ночь на 17 июня формирования Вооруженных сил Украины в очередной раз осуществили масштабные провокации с применением тяжелого вооружения. ДНР была обстреляна с применением минометов, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и прочего стрелкового оружия. Под обстрел попали жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, - цитирует его Донецкое агентство новостей. - По факту с каждым днем конфликт только обостряется. Ситуация на линии разграничения становится все жестче".

По словам Пушилина, ответственность за это несет украинское руководство. "Сейчас вопрос мирного урегулирования гражданского конфликта в Донбассе находится под угрозой срыва", - констатировал глава ДНР. Он подчеркнул, что последние массированные обстрелы - это продолжение череды провокаций, которые украинская армия позволяет себе каждый день.

"Мы призываем мировую общественность напрямую вмешаться во внутреннюю политику Украины и принудить Киев к миру, к диалогу, к конструктивному решению всех острых вопросов", - заявил Пушилин.

Он также подчеркнул, что Донецк продолжает придерживаться минских соглашений, однако готов дать ответ на агрессию со стороны украинских силовиков. "Мы готовы к конструктивному диалогу с целью мирного урегулирования, но это должен быть равноправный диалог с учетом всех интересов жителей Донбасса", - добавил лидер ДНР.

Ранее сегодня сообщалось, что ВСУ за сутки 18 раз нарушили перемирие, выпустив по ДНР более 300 боеприпасов. Интенсивность обстрелов выросла в три раза по сравнению с предыдущими сутками.