В Луганске открыли памятный знак погибшим в Донбассе журналистам

ЛУГАНСК, 17 июня. /ТАСС/. Открытие памятного знака журналистам, погибшим при исполнении своего профессионального долга во время конфликта в Донбассе, состоялось в понедельник возле Дома правительства в Луганске. Инициаторами мероприятия стали Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) при поддержке главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонида Пасечника.

"Со всей самоотверженностью, вместе с бойцами на передовой, под снарядами и пулями врага они делали репортажи и несли правду о Донбассе всему миру. Мы никогда не забудем подвига журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Их статьи, фотографии и сюжеты заставили весь мир узнать об украинском терроре", - сказал Пасечник на митинге-реквиеме. Донбасс всегда будет хранить память о героях, добавил он.

В мероприятии, передает агентство Луганскинформцентр, приняли участие генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, его первый заместитель Андрей Кондрашов, заместитель директора дирекции информационных программ "Вести" ВГТРК Андрей Медведев, российский военный журналист Александр Сладков, оператор Виктор Денисов и специалист отдела операторов ВГТРК Ирина Волошина - вдова погибшего под Луганском в 2014 году звукорежиссера Антона Волошина, а также представители властей ЛНР и жители Луганска. Они возложили цветы к памятному знаку.

Съемочная группа ВГТРК, готовившая репортаж об эвакуации жителей расположенного под Луганском поселка Металлист, 17 июня 2014 года попала под минометный обстрел со стороны украинских военных. Звукорежиссер Антон Волошин погиб на месте, а корреспондент Игорь Корнелюк получил тяжелое ранение и скончался в больнице.

Ранее в общеобразовательной школе поселка Металлист, которая носит имена погибших журналистов, был открыт Музей военных корреспондентов.