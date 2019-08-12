Украинские военные обстреляли из пулемета здание школы в ДНР

ДОНЕЦК, 12 августа. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли здание школы в Горловке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в понедельник сообщил мэр города Иван Приходько.

"Вчера в результате обстрела из крупнокалиберного пулемета района Бессарабка и поселка шахты Изотова опять получила два попадания школа №30. Также повреждены хозяйственные постройки по улице Тушинская и остекление в многоквартирном доме по улице Баха", - цитирует Приходько Донецкое агентство новостей.

Первый обстрел здания этой школы ВСУ произвели также из крупнокалиберного пулемета 5 августа, были выбиты стекла в окнах.

Кроме того, в понедельник утром украинские силовики обстреляли из минометов село Октябрь на юге ДНР. Как уточняет Управление Народной милиции республики, огонь велся со стороны 36-й бригады ВСУ, повреждено восемь жилых домов, из которых два полностью уничтожено. Отмечается, что в результате обстрелов село осталось без газо- и электроснабжения, ведутся работы по их восстановлению.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили о том, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать всеобъемлющий, безусловный, устойчивый и бессрочный режим прекращения огня. В заявление о перемирии были впервые включены обязательства сторон о дополнительных мерах по соблюдению режима тишины, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Однако украинские военные в тот же день нарушили договоренность, обстреляв из стрелкового оружия село Новая Таврия на юге ДНР.