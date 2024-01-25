Картаполов заявил, что Украина была уведомлена о полете Ил-76

Глава комитета Госдумы по обороне отметил, что Киев не остановил работу своей ПВО

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Главное управление разведки (ГУР) Украины знало о полете Ил-76 с украинскими пленными, но не заблокировало работу ПВО на его маршруте. Об этом сообщил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя крушение самолета в Белгородской области.

"Украинская сторона была официально предупреждена. И за 15 минут до выхода самолета в зону им была передана полная информация, которую они получили и подтвердили ее получение в лице Главного управления разведки Вооруженных сил Украины", - отметил Картаполов. Он подчеркнул, что после этого "должна была пройти команда "Воздух, стоп" на определенный сектор". "Этого не прозвучало, вместо этого пошла команда на открытие огня и был сбит самолет с нашим экипажем и с их солдатами", - добавил Картаполов.

По его словам, киевский режим таким образом совершил "очередное чудовищное злодеяние". "Украинской системой ПВО был сбит самолет Ил-76, на котором летели пленные военнослужащие ВСУ, которых в этот день должны были обменять на наших ребят. <…> Нужно очень детальное, международное разбирательство по этому вопросу для того, чтобы доказать - чей же был зенитно-ракетный комплекс, кто был за пультом управления, кто принимал решение и кто давал команду", - подчеркнул Картаполов.