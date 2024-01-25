Госдеп заявил, что не располагает новой информацией по сбитому Ил-76

Замруководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский призвал к международному расследованию инцидента

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что не располагает какой-либо новой информацией относительно обстоятельств катастрофы сбитого Вооруженными силами Украины в Белгородской области российского самолета Ил-76 с украинскими военнопленными, но Вашингтон тесно сотрудничает по этому делу с Киевом.

"Я видел только сообщения в прессе об этом. У меня действительно нет никаких обновлений [по этой ситуации], кроме того, что мы уже сказали вчера", - сказал Пател, комментируя заявления Минобороны РФ о том, что Ил-76 был сбит украинской стороной.

Представитель Госдепа отметил, что президент Украины Владимир Зеленский призвал к международному расследованию инцидента. Пател добавил, что США продолжают "поддерживать тесный контакт" с украинскими властями по этой ситуации с целью "установить факты и выяснить, что именно произошло".