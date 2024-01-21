СМИ: выживший при крушении самолета добрался до села в Афганистане

Он попросил помощи у местных жителей с помощью языка жестов, уточнил телеканал Afghanistan International

ДУБАЙ, 21 января. /ТАСС/. Один из выживших при крушении самолета на северо-востоке Афганистана смог добраться до населенного пункта и жестами попросить помощи. Об этом сообщил телеканал Afghanistan International со ссылкой на местные источники.

По их информации, выжившему удалось добраться до села в области Коф Аб на севере провинции Бадахшан и попросить помощи у местных жителей с помощью языка жестов.

Как информировал телеканал, воздушное судно потерпело крушение в отдаленном районе, расположенном в нескольких часах езды от административного центра провинции.