Мариинский театр выступит в Москве в рамках фестиваля "Зарядье"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Мариинский театр выступит с гастролями в Москве в рамках II Международного фестиваля "Зарядье", который пройдет с 15 по 29 ноября. Об этом сообщила пресс-служба театра в пятницу.

"С 15 по 29 ноября в Москве пройдет II Международный фестиваль "Зарядье". Инициатор и художественный руководитель фестиваля - Валерий Гергиев. Под управлением дирижера в столице выступят знаменитые артисты мариинской труппы", - говорится в сообщении.

Планируется, что труппа исполнит драматическую легенду "Осуждение Фауста", также впервые в Москве прозвучат новое сочинение Родиона Щедрина "Приключения обезьяны" и оратория Софии Губайдулиной "О любви и ненависти", будут показаны балеты Алексея Ратманского и Владимира Варнавы. Среди участников фестиваля: Денис Мацуев, Николай Луганский, Александр Канторов, Мао Фудзита, Лоренц Настурика-Гершовичи, Екатерина Семенчук, Ильдар Абдразаков, Михаил Петренко и многие другие.

Откроется фестиваль симфоническим концертом, в котором под управлением Валерия Гергиева прозвучат Ленинградская симфония Шостаковича и Второй фортепианный концерт Прокофьева (солист - Александр Канторов).

Одно из громких событий - премьера нового сочинения Родиона Щедрина "Приключения обезьяны" по рассказу Михаила Зощенко (мировая премьера состоится в Петербурге 24 ноября).

Приедет в Москву и балетная труппа. На фестивале покажут балеты Алексея Ратманского - недавно обретенную театром программу, которая сформировалась благодаря премьере "Семи сонат" в этом сентябре и возвращению в репертуар "Лунного Пьеро" и "Concerto DCSH".