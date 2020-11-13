В Москве откроется уличная фотовыставка о жизни русских театров за рубежом

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Фотовыставка "Русские театры за рубежом. Вчера и сегодня" пройдет в Москве с 16 по 22 ноября одновременного со Вторым фестивалем русских зарубежных театров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля в пятницу.

"Фестиваль стартует в Московском театре Et Cetera под руководством Александра Калягина 16 ноября. В этот день перед входом в театр развернется выставка, экспозиция которой собрана из фотографий и исторических материалов из архивов русских зарубежных театров", - рассказали в пресс-службе.

В экспозиции можно будет увидеть фотографии и исторические документы, прочитать рассказы очевидцев и интересные факты о коллективах. В проекте участвуют театры шести стран - Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана. Среди них Государственный русский театр драмы им. Искандера (Сухум), Государственный ордена Дружбы народов русский драматический театр им. Маяковского (Душанбе), Национальный академический драматический театр им. Горького (Минск).

Второй фестиваль русских зарубежных театров пройдет на сценах двух московских театров - Et Cetera и "Современник". В день открытия фестиваля, 16 ноября, состоятся круглый стол с участием официальных лиц и театральных деятелей России по вопросам международного сотрудничества, официальная церемония открытия на Большой сцене Et Cetera и показ спектакля "Кровавая свадьба" в постановке режиссера Марии Романовой (Государственный русский театр драмы им. Искандера, Абхазия). В этом году в программе фестиваля не только показы спектаклей, но и масштабная образовательная программа из мастер-классов, дискуссионная деловая секция, запланированные на 17 ноября.

Цели фестиваля - популяризация русского театрального искусства и поддержка русских театральных коллективов за рубежом. Главные задачи - развитие профессионального сотрудничества с русскоязычными коллективами ближнего зарубежья, расширение зрительской аудитории и полноценное участие в театральной жизни России русскоязычных театров, работающих за пределами нашей страны. В 2020 году мероприятие проводится в Москве при поддержке "Росконцерта", Союза театральных деятелей РФ и ассоциации "Академия народной музыки". ТАСС выступает генеральным информационным партнером фестиваля.